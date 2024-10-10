У россиянки в Индии грабители отобрали смартфон

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Индии российская туристка стала жертвой ограбления во время поездки на поезде. 17 августа она снимала виды за окном, когда неизвестный мужчина неожиданно ударил её палкой. Злоумышленник выхватил смартфон из рук женщины и скрылся, прежде чем она успела среагировать и понять, что произошло.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

После первоначального шока, российская туристка обратилась в железнодорожную полицию на ближайшей станции. Её заявление было принято, и по "горячим следам" полиция задержала двух подозреваемых индийцев. У них было изъято три мобильных телефона, но смартфон Нины Н. так и не был найден.

Вернувшись домой, она не оставила попыток найти свой украденный смартфон. Её устройство было оснащено функцией отслеживания через облачный сервис, и в начале октября ей пришло уведомление, что телефон был активирован. Очевидно, грабитель посчитал, что с момента кражи прошло достаточно времени, и решил начать пользоваться украденным гаджетом. Однако он не учел возможности современных технологий и настойчивость туристки.

Нина установила местонахождение своего смартфона и незамедлительно сообщила об этом индийским полицейским по электронной почте. Следователям удалось вычислить личность нападавшего. Как сообщается, полиция приняла меры по его поиску и задержанию. Кроме того, правоохранители намерены вернуть похищенный телефон российской туристке.

Уточнения

И́ндия - независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.



