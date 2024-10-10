Туристы не хотят платить за доступ в интернет в самолёте

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно результатам опроса, проведенного в Telegram "Крыша ТурДома", только 5% из более 3 тыс. респондентов готовы согласиться на повышение стоимости авиабилетов ради получения доступа к интернету во время полета. Таким образом, лишь один из двадцати туристов готов платить за подключение к интернету на борту самолета, несмотря на предложение операторов спутниковой связи ввести эту услугу для всех пассажиров.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Компании считают более выгодным вариант, при котором стоимость доступа в интернет на борту самолета будет включена в стоимость билета для всех пассажиров. Это связано с тем, что они не уверены в стабильном спросе на данную дополнительную услугу. По результатам опроса, только около 20% пассажиров готовы платить отдельно за доступ к интернету в полете по мере необходимости.

Согласно опросу, почти 50% респондентов заявили, что им вообще не нужен интернет во время полета: "Хоть на борту самолета можно отдохнуть от интернета. Пока еще можно". Еще около 15% респондентов готовы потерпеть до приземления, так как ранее они обходились без доступа к социальным сетям в полете и сейчас смогут это сделать. Кроме того, многие не хотят слышать разговоры соседей по громкой связи через мессенджеры во время полета.

Уточнения

Право на доступ в Интернет подразумевает доступ в Интернет как одно из неотъемлемых прав человека, которое должно быть обеспечено государством, так как оно само обеспечивает реализацию права на свободу слова.

