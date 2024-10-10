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Red Wings будет летать в Шри-Ланку из десяти городов России

Туризм

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на выполнение рейсов по ряду новых международных направлений, включая Шри-Ланку, Оман, ОАЭ, Иорданию, Турцию и Грузию.

Red Wings будет летать в Шри-Ланку из десяти городов России
Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

В частности, авиакомпания Red Wings получила разрешение на выполнение рейсов из 10 российских городов (Жуковский, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Сочи, Уфа, Тюмень, Самара, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Казань) в Коломбо (Шри-Ланка). Кроме того, Red Wings получила допуск на полеты из Калуги в Тбилиси и Стамбул.

Кроме того, авиакомпания "Победа" получила допуск на выполнение 3 рейсов в неделю из Москвы в Шарджу (ОАЭ), но при условии получения разрешения от авиационных властей ОАЭ. Также авиакомпания Utair получила допуски на рейсы из Москвы в Дубай и уже начала продажу билетов на эти направления. Авиакомпания "Азимут" имеет право планировать вылеты из Сочи в Амман (Иордания) и Маскат (Оман). Вместе с тем стоит отметить, что Минэкономразвития ещё в прошлом году рекомендовало российским туроператорам приостановить реализацию туров в Иорданию из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

Уточнения

Red Wings (юридическое название — АО "Ред Вингс" с англ. — "Красные крылья") — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название "Авиалинии 400".

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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