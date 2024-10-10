Электронные загранпаспорта предлагают ввести в Евросоюзе

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейская комиссия выдвинула предложения, призванные упростить въезд иностранных туристов в Шенгенскую зону. Одно из них предполагает оцифровку загранпаспортов, а другое — запуск специального мобильного приложения для путешественников.

Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

"Чтобы ускорить пограничный контроль и обеспечить безопасность туристов, Комиссия предложила оцифровать паспорта и удостоверения личности для всех, кто въезжает в шенгенскую зону или выезжает из нее", — сообщается в релизе Еврокомиссии.

Конкретные детали этих предложений пока не раскрываются. Суть идеи заключается в оцифровке данных заграничных паспортов иностранных туристов и создании на их основе отдельных электронных карточек в базе данных Европейского союза. В эти карточки будет вноситься вся информация, содержащаяся в физическом паспорте и его чипе, за исключением биометрических данных.

В Еврокомиссии уверены, что такой подход ускорит процедуру пересечения границ между государствами Шенгенской зоны и создаст дополнительные сложности для нелегальных мигрантов. В конечном итоге, по их мнению, это будет на руку самим туристам.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт - официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



