Электронные загранпаспорта предлагают ввести в Евросоюзе

Европейская комиссия выдвинула предложения, призванные упростить въезд иностранных туристов в Шенгенскую зону. Одно из них предполагает оцифровку загранпаспортов, а другое — запуск специального мобильного приложения для путешественников.
"Чтобы ускорить пограничный контроль и обеспечить безопасность туристов, Комиссия предложила оцифровать паспорта и удостоверения личности для всех, кто въезжает в шенгенскую зону или выезжает из нее", — сообщается в релизе Еврокомиссии.
Конкретные детали этих предложений пока не раскрываются. Суть идеи заключается в оцифровке данных заграничных паспортов иностранных туристов и создании на их основе отдельных электронных карточек в базе данных Европейского союза. В эти карточки будет вноситься вся информация, содержащаяся в физическом паспорте и его чипе, за исключением биометрических данных.
В Еврокомиссии уверены, что такой подход ускорит процедуру пересечения границ между государствами Шенгенской зоны и создаст дополнительные сложности для нелегальных мигрантов. В конечном итоге, по их мнению, это будет на руку самим туристам.
Заграни́чный па́спорт - официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.