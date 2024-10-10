В Сочи турист 2 ночи ждал помощи после падения со скалы

В Сочи турист упал со скалы. Он ждал помощи 2 ночи под дождём. Соответствующая информация опубликована на странице ЮРПСО МЧС России в соцсети "ВКонтакте".
Мужчина ушёл в лес за грибами 6 октября. На следующий день он позвонил родным с горы Бозтепе. Однако связь с ним оборвалась. В назначенное время турист не вышел с маршрута, поэтому 8 числа отец путешественника обратился за помощью к спасателям.
"Мы всё время подавали звуковые сигналы, звали пропавшего. И в один момент нам пришёл ответ, мужчина кричал: "Я здесь!". Голос был слабый, но мы хорошо его услышали. Установили голосовой контакт и пошли к нему. Обнаружили пострадавшего в 01:30 ночи", — рассказал сотрудник ЮРПСО МЧС Ярослав Старогорский.
Спасатели оказали туристу первую помощь и накормили его. Впоследствии грибника передали врачам.
Ранее Pravda.Ru писала, что туристка пострадала в Сочи от прыжка с 7-метровой высоты.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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