Алеан: Тюмень является самым популярным местом для отдыха на термальных источниках

Осенью 2024-го спрос на отели с термальными источниками вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на туроператора "Алеан".
Известно, что самым популярным местом для отдыха на термальных источниках у россиян является Тюмень. На регион приходится примерно 85% бронирований. При этом за год интерес к поездкам туда вырос на 15%.
Кроме того, жителей России привлекают путешествия к термальным источникам Адыгеи, Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке. В общей сумме на эти направления приходится 5% заявок.
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Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.
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