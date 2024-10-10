Алеан: Тюмень является самым популярным местом для отдыха на термальных источниках

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осенью 2024-го спрос на отели с термальными источниками вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на туроператора "Алеан".

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Известно, что самым популярным местом для отдыха на термальных источниках у россиян является Тюмень. На регион приходится примерно 85% бронирований. При этом за год интерес к поездкам туда вырос на 15%.

Кроме того, жителей России привлекают путешествия к термальным источникам Адыгеи, Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке. В общей сумме на эти направления приходится 5% заявок.

Ранее Pravda.Ru писала, чем полезна термальная вода для кожи.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.

