Россияне мечтают посетить Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты сервиса "Туту.ру" провели опрос среди более тысячи россиян насчёт того, в какие места страны они хотели бы отправиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В тройку лидеров вошли озеро Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург. Также опрошенные мечтают посетить Карелию, Краснодарский край, Камчатку, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан и Кавказ.

Известно, что 30% туристов хотели бы добраться до места назначения на машине, 28% — на поезде, 14% — на автобусе, а 11% — на самолёте. Россияне готовы потратить на одного человека примерно 59 тысяч рублей за поездку. Кроме того, 75% путешественников мечтают посетить заветные локации ради погружения в историю и культуру, а 44% — для наслаждения природой, пишут "Вести Подмосковья".

Уточнения

Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири.



Респу́блика Алта́й — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

