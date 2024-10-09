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Россияне мечтают посетить Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург

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Туризм

Специалисты сервиса "Туту.ру" провели опрос среди более тысячи россиян насчёт того, в какие места страны они хотели бы отправиться.

Россияне мечтают посетить Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В тройку лидеров вошли озеро Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург. Также опрошенные мечтают посетить Карелию, Краснодарский край, Камчатку, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан и Кавказ.

Известно, что 30% туристов хотели бы добраться до места назначения на машине, 28% — на поезде, 14% — на автобусе, а 11% — на самолёте. Россияне готовы потратить на одного человека примерно 59 тысяч рублей за поездку. Кроме того, 75% путешественников мечтают посетить заветные локации ради погружения в историю и культуру, а 44% — для наслаждения природой, пишут "Вести Подмосковья".

Уточнения

Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири.

Респу́блика Алта́й — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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