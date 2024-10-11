Экономим на железнодорожных билетах: советы для разных категорий пассажиров

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы студент, пенсионер, многодетная семья или просто любите путешествовать по железной дороге, знайте — есть много способов сэкономить на покупке билетов, сообщает Петербург2.

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, CC BY-SA 4.0

Полезные лайфхаки для петербуржцев:

Покупая билеты на "Сапсан" сразу туда и обратно, можно сэкономить до 20% от стоимости.

Выбирайте невозвратный тариф — он всегда дешевле.

Обратите внимание на последнее 4-местное купе в вагоне — на него также действует скидка 20%.

Многодетные семьи могут рассчитывать на 15% скидку при путешествии по России.

Для семей с детьми:

Дети 10-17 лет ездят за половину стоимости в течение учебного года.

Билет на нижнюю полку лучше покупать по детскому тарифу, а на верхнюю — по взрослому.

До конца 2022 года действует скидка 15% на билеты, оформленные вместе с ребенком до 17 лет.

Большим компаниям также выгодно путешествовать вместе — при покупке сразу всех 4 мест в купе за 5 дней до отправления действует скидка 20%.

Студенты, аспиранты и курсанты могут сэкономить 25% на сидячих местах и купе.

Пенсионерам положена скидка 15% на места в купе.

Полезные советы для всех:

Следите за календарем тарифов РЖД — цены меняются в зависимости от сезона и праздников.

Самые дешёвые билеты — на ранние утренние рейсы в будние дни.

Покупайте билеты заранее на самые популярные направления.

Следите за появлением отказных билетов — их можно купить по изначальной стоимости.

Используйте бонусные программы РЖД для дополнительной экономии.

Зная все эти лайфхаки, вы сможете существенно сэкономить на железнодорожных поездках!

Уточнения

Биле́т — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

