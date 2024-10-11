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Экономим на железнодорожных билетах: советы для разных категорий пассажиров

1:54
Туризм

Если вы студент, пенсионер, многодетная семья или просто любите путешествовать по железной дороге, знайте — есть много способов сэкономить на покупке билетов, сообщает Петербург2.

Экономим на железнодорожных билетах: советы для разных категорий пассажиров
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, CC BY-SA 4.0

Полезные лайфхаки для петербуржцев:

  • Покупая билеты на "Сапсан" сразу туда и обратно, можно сэкономить до 20% от стоимости.
  • Выбирайте невозвратный тариф — он всегда дешевле.
  • Обратите внимание на последнее 4-местное купе в вагоне — на него также действует скидка 20%.

Многодетные семьи могут рассчитывать на 15% скидку при путешествии по России.

Для семей с детьми:

  • Дети 10-17 лет ездят за половину стоимости в течение учебного года.
  • Билет на нижнюю полку лучше покупать по детскому тарифу, а на верхнюю — по взрослому.
  • До конца 2022 года действует скидка 15% на билеты, оформленные вместе с ребенком до 17 лет.

Большим компаниям также выгодно путешествовать вместе — при покупке сразу всех 4 мест в купе за 5 дней до отправления действует скидка 20%.

Студенты, аспиранты и курсанты могут сэкономить 25% на сидячих местах и купе.

Пенсионерам положена скидка 15% на места в купе.

Полезные советы для всех:

  • Следите за календарем тарифов РЖД — цены меняются в зависимости от сезона и праздников.
  • Самые дешёвые билеты — на ранние утренние рейсы в будние дни.
  • Покупайте билеты заранее на самые популярные направления.
  • Следите за появлением отказных билетов — их можно купить по изначальной стоимости.
  • Используйте бонусные программы РЖД для дополнительной экономии.

Зная все эти лайфхаки, вы сможете существенно сэкономить на железнодорожных поездках!

Уточнения

Биле́т — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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