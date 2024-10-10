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Исследование: каждый пятый турист всегда выбирает новое место для отдыха

1:17
Туризм

Туристы рассказали, почему они возвращаются в одни и те же отели и номера, согласно опросу, проведенному онлайн-сервисом среди 4856 пользователей.

Исследование: каждый пятый турист всегда выбирает новое место для отдыха
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выяснилось, что 36% из них делают это по привычке, доверяя проверенным местам.

Около 32% предпочитают бронировать тот же номер, если сервис был безупречным, а 11% признаются, что просто не хотят тратить время на поиск новых вариантов.

Тем не менее, каждый пятый турист стремится выбирать новые отели и локации, чтобы разнообразить свои путешествия. В России самыми популярными городами для возвращения стали Южно-Сахалинск (4,3% повторных заказов), Сочи (3,4%), Ставрополь (3,3%), Нальчик (3,2%) и Астрахань (3,1%).

За границей лидером стал Мехико, где 5,7% опрошенных предпочитают останавливаться в тех же отелях при повторном визите. В числе других популярных направлений также оказались Бишкек (4,4%) и Кемер (3,4%).

Уточнения

Кеме́р (тур. Kemer) — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье. Расположен в 42 километрах к юго-западу от Антальи у подножия Таврских гор, входит в так называемую Турецкую ривьеру.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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