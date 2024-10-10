Национальный проект помогает развивать кемпинги и пляжи в Подмосковье

В Московской области стартовал дополнительный конкурсный отбор на получение субсидий из регионального бюджета для поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Эта поддержка предоставляется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и направлена на финансирование части расходов бенефициаров по следующим четырём направлениям: создание и развитие пляжей, улучшение туристической инфраструктуры, создание кемпингов и кемпстоянок, а также строительство некапитальной причальной инфраструктуры.
Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами. Функционирование кемпинга основано на самообслуживании.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.