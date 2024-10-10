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Национальный проект помогает развивать кемпинги и пляжи в Подмосковье

0:42
Туризм

В Московской области стартовал дополнительный конкурсный отбор на получение субсидий из регионального бюджета для поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Национальный проект помогает развивать кемпинги и пляжи в Подмосковье
Фото: web.archive.org by Александр Жилинский, CC BY 3.0

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Эта поддержка предоставляется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и направлена на финансирование части расходов бенефициаров по следующим четырём направлениям: создание и развитие пляжей, улучшение туристической инфраструктуры, создание кемпингов и кемпстоянок, а также строительство некапитальной причальной инфраструктуры.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами. Функционирование кемпинга основано на самообслуживании.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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