Национальный проект помогает развивать кемпинги и пляжи в Подмосковье

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Московской области стартовал дополнительный конкурсный отбор на получение субсидий из регионального бюджета для поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Фото: web.archive.org by Александр Жилинский, CC BY 3.0

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Эта поддержка предоставляется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и направлена на финансирование части расходов бенефициаров по следующим четырём направлениям: создание и развитие пляжей, улучшение туристической инфраструктуры, создание кемпингов и кемпстоянок, а также строительство некапитальной причальной инфраструктуры.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами. Функционирование кемпинга основано на самообслуживании.

