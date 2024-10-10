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Где можно насладиться горячими источниками в России этой осенью

1:26
Туризм

Осенью, после окончания бархатного сезона, россияне активно отправляются на термальные курорты. Как сообщает туроператор "Алеан", популярность отелей с собственными термальными источниками значительно возросла: за год спрос на такие объекты увеличился на 12%.

Где можно насладиться горячими источниками в России этой осенью
Фото: fotoart.org.ua by Вся Правда, CC BY-SA 3.0

Наибольшее количество бронирований приходится на Тюменскую область, которую часто называют термальной столицей России.

На регион приходится около 85% всех заявок, и интерес к нему вырос на 15%. Среди других направлений выделяются Адыгея, куда отправляется каждый десятый турист, а также Мостовской район Краснодарского края, Свердловская и Челябинская области, и Камчатка. Эти места составляют около 5% общего числа бронирований.

Стоимость недельного отдыха в санатории Тюменской области с лечением и питанием начинается от 92 тысяч рублей на двоих, а на базах отдыха с термальными источниками — от 48 тысяч рублей.

Отдых в Мостовском районе и Адыгее стоит от 60 тысяч рублей, а в Свердловской и Челябинской областях — от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке отдых обойдется от 56 тысяч рублей, но расходы на дорогу везде придется оплачивать отдельно.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. Также существует определение, в соответствии с которым источник называется горячим, если имеет температуру выше среднегодовой температуры данной местности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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