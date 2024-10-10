Гендиректор туроператора рассказал, как сейчас обстоят дела с популярным туристическим направлением

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Особенно с осени был всегда у туристов популярен Египет. Как сейчас обстоят дела с этим направлением? Своим мнением поделился с Pravda. Ru генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

"Египет — стабильно популярное направление, которое принимает значительную долю россиян в осенне-зимний период. Надо сказать, что на этот сезон операторы нарастили совместно с перевозчиками, российскими и египетскими, свои программы, поэтому ожидается больше гостей. Всё это привело к незначительному снижению, но, тем не менее, стоимости турпродукта по направлению. Это, конечно, позитивно отражается на спросе, потому что Египет по-прежнему остаётся в более доступном сегменте, нежели остальные зимние направления, — рассказывает А. Мурадян.

Он считает, что сложившуюся картину портит ослабевший рубль.

"Сейчас мы видим, что уже практически к 100 рублям за доллар мы будем приближаться по внутренним курсам туроператоров, а местами этот рубеж уже перешагнули. Но это этом во многом Египет остаётся доступным и относительно, я бы сказал, бюджетным направлением. Всё-таки ценник начинается от 120-140 тысяч рублей за недельное путешествие на двоих, что пока является, наверное, одним из самых доступных направлений"

Артур Мурадян отметил, что сервис на курортах Египта улучшается. Особенно это замечается в сегменте 5-звёздочных отелях.

В настоящее время, рассказывает гендиректор, в топе россиян по бронированию являются такие страны, как Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Турция. В конце октября будут стартовать зимние программы в Шри-Ланку с прямыми перелётами.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

