DM: Spirit Airlines рассказали о дресс-коде для пассажиров

Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines объявила об обязательном соблюдении всеми пассажирами скромного дресс-кода, сообщает Daily Mail.
В соответствии с 60-страничным "договором перевозки" авиакомпании, пассажирам предписано соблюдать определенные требования к своему внешнему виду при посадке на борт самолета. Члены экипажа имеют право снять с рейса тех пассажиров, чья одежда будет сочтена неприемлемой или оскорбительной для других. Более того, пассажиры, удаленные из самолета по этому основанию, не будут иметь права на возврат оплаченной стоимости билета.
Согласно информации таблоида, представители авиакомпании прокомментировали требования к внешнему виду пассажиров после скандального инцидента с пассажирками, которых высадили из самолета за слишком открытую одежду.
Spirit Airlines - американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мирамаре, Флорида с основными направлениями полётов в Северной и Южной Америке. Spirit Airlines в настоящее время использует хабы в Форт-Лодердейле и Детройте.
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