Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, столкнувшись с отключением электричества, решил приготовить еду на походной газовой горелке. В результате этого половина его квартиры в Краснодаре была разгромлена. Об этом сообщает Telegram Kub Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by George Shuklin, PDM

Турист использовал газовый туристический баллон прямо на плите кухонной плиты. После еды он лег спать, и в это время электричество в доме восстановилось. Поскольку конфорка оставалась включенной, произошел взрыв. В двухкомнатной квартире выбило окна и даже был нанесён ущерб автомобилям, припаркованным возле дома. К счастью, никто не пострадал.

Уточнения

Горелка - устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения.



