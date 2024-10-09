Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв

Российский турист, столкнувшись с отключением электричества, решил приготовить еду на походной газовой горелке. В результате этого половина его квартиры в Краснодаре была разгромлена. Об этом сообщает Telegram Kub Mash.
Турист использовал газовый туристический баллон прямо на плите кухонной плиты. После еды он лег спать, и в это время электричество в доме восстановилось. Поскольку конфорка оставалась включенной, произошел взрыв. В двухкомнатной квартире выбило окна и даже был нанесён ущерб автомобилям, припаркованным возле дома. К счастью, никто не пострадал.
Горелка - устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения.
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