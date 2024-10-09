Аэропорт Сочи предложил актрисе Кожевниковой брать индивидуальное сопровождение

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Администрация аэропорта Сочи отреагировала на жалобы актрисы и бывшего депутата Государственной Думы Марии Кожевниковой относительно обслуживания пассажиров с детьми.

Фото: www.freepik.com

Пресс-служба аэропорта Сочи пояснила, что не всегда есть возможность высаживать прилетающих и вылетающих пассажиров через телетрап. Однако аэропорт регулярно обновляет парк перронных автобусов, и каждый автобус оборудован кондиционером, поэтому никаких проблем для пассажиров возникнуть не должно. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться платной услугой "Индивидуальное сопровождение", которая предполагает трансфер от самолета до терминала на комфортабельном автомобиле.

В пресс-службе отметили, что выдача колясок не имеет единых стандартов между авиакомпаниями и аэропортами. Чтобы избежать конфликтных ситуаций для пассажиров, прибывающих в аэропорт Сочи из регионов, кроме Московского авиаузла, выдача колясок осуществляется в зоне получения негабаритного багажа. Об этом заранее информируется экипаж прилетающего воздушного судна.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале "Универ". Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.

