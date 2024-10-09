Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие советы для глубокого и спокойного сна
Трагедия в Газе: Число жертв израильских ударов превысило 42 тысячи
Настя Ивлеева заявила, что команда Владимира Соловьёва предлагала ей сотрудничать
В России назревает дизельный кризис: власти обсуждают экспортные ограничения
Призыв к равноправию: Орбан выступил за расширение ЕС и укрепление Шенген
«Джеймс Уэбб» на пути к раскрытию тайн формирования звездных систем
Защита интересов: конституционный суд Грузии встал на сторону закона об иноагентах
Кукла и кукловод: Запад превратил Молдову в свою марионетку
Осенний тренд: как медные оттенки преображают ваш образ

В Таиланде хотят снизить стоимость бата ради туризма

2:07
Туризм

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) включило в свой план развития туризма на 2025 год риски, связанные с чрезмерным укреплением тайского бата. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

В Таиланде хотят снизить стоимость бата ради туризма
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В апреле этого года курс доллара превышал 37 батов, а 25 сентября он составлял всего чуть более 32 батов. Из-за укрепления национальной валюты Таиланда, отдых на тайских курортах становится все более дорогостоящим для иностранных туристов. Им приходится платить больше не только за размещение в отелях, но и за посещение ресторанов, кафе и развлечений, поскольку в Таиланде, в отличие от массовых курортных направлений вроде Турции или Египта, не распространена концепция "все включено". По состоянию на 8 октября курс доллара чуть выше, чем две недели назад — около 33,55 батов, но по-прежнему остается невыгодным для зарубежных гостей.

"Турбизнес Таиланда не заинтересован в дальнейшем росте курса национальной валюты. Если доллар США будет оцениваться лишь в 30-31 бат, это негативно скажется на интересе иностранных туристов к поездкам в королевство и ударит по доходам нашей туротрасли", — рассказал глава ТАТ Тапани Киатфайбул.

Помимо укрепления тайского бата, российским туристам, планирующим поездку в Таиланд, также приходится сталкиваться с проблемой резкого падения курса рубля накануне зимнего туристического сезона. Если 20 июня тайская валюта стоила 2,25 российских рублей, то на 8 октября ее курс вырос до 2,87 рублей. Таким образом, за три с половиной месяца рубль обесценился к бату на 28%. Колебания валютных курсов заметно влияют на стоимость туристических пакетов, хотя это не единственный фактор — цены на туры сильно зависят также от соотношения спроса и предложения.

Уточнения

Бат (тайск บาท, код ISO 4217 — THB) — денежная единица Таиланда с 15 апреля 1928 года. Делится на 100 сатангов (สตางค์). Обозначение: ฿.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Прохор Шаляпин доказал, что может полюбить человека без денег
Россия поставила под сомнение роль Франции на аграрном рынке Марокко
Чем подкормить розы до наступления зимы
Тбилиси выбрал благополучие: Грузия не поддержит антироссийские санкции
Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область
Ваши действия при виде неисправного автомобиля: спасем ситуацию вместе
Донецк под огнем: ВСУ обстреляли Петровский район кассетными боеприпасами
Хезболла пресекла вылазку израильских военных на юге Ливана
Россия укрепляет свои позиции в международном проекте ИТЭР: новый уровень термоядерного сотрудничества
Предложения не поступило: Медведчук отметил, что Запад не предложил мирного решения конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.