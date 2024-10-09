В Таиланде хотят снизить стоимость бата ради туризма

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) включило в свой план развития туризма на 2025 год риски, связанные с чрезмерным укреплением тайского бата. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В апреле этого года курс доллара превышал 37 батов, а 25 сентября он составлял всего чуть более 32 батов. Из-за укрепления национальной валюты Таиланда, отдых на тайских курортах становится все более дорогостоящим для иностранных туристов. Им приходится платить больше не только за размещение в отелях, но и за посещение ресторанов, кафе и развлечений, поскольку в Таиланде, в отличие от массовых курортных направлений вроде Турции или Египта, не распространена концепция "все включено". По состоянию на 8 октября курс доллара чуть выше, чем две недели назад — около 33,55 батов, но по-прежнему остается невыгодным для зарубежных гостей.

"Турбизнес Таиланда не заинтересован в дальнейшем росте курса национальной валюты. Если доллар США будет оцениваться лишь в 30-31 бат, это негативно скажется на интересе иностранных туристов к поездкам в королевство и ударит по доходам нашей туротрасли", — рассказал глава ТАТ Тапани Киатфайбул.

Помимо укрепления тайского бата, российским туристам, планирующим поездку в Таиланд, также приходится сталкиваться с проблемой резкого падения курса рубля накануне зимнего туристического сезона. Если 20 июня тайская валюта стоила 2,25 российских рублей, то на 8 октября ее курс вырос до 2,87 рублей. Таким образом, за три с половиной месяца рубль обесценился к бату на 28%. Колебания валютных курсов заметно влияют на стоимость туристических пакетов, хотя это не единственный фактор — цены на туры сильно зависят также от соотношения спроса и предложения.

Уточнения

Бат (тайск บาท, код ISO 4217 — THB) — денежная единица Таиланда с 15 апреля 1928 года. Делится на 100 сатангов (สตางค์). Обозначение: ฿.

