За просроченную визу на Бали может грозить до 10 лет тюрьмы

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

За просроченную визу туриста могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет. Ранее за подобное нарушение законодательства грозило от 6 месяцев до года лишения свободы. Об этом сообщают местные СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

Власти Индонезии приняли решение значительно ужесточить иммиграционные законы. Отныне к иностранным гражданам, уличенным в нарушении индонезийского законодательства, будет применяться политика абсолютной нетерпимости.

Согласно новым правилам, наказания за более серьезные преступления, совершенные иностранными гражданами, также были пересмотрены. Если раньше максимальный срок тюремного заключения по уголовным статьям для иностранцев составлял 5 лет, то теперь он может достигать 20 лет, а в некоторых случаях даже пожизненного заключения.

"Мы хотим гарантировать, что Индонезия станет комфортным местом для туристов и иностранных инвесторов, которые соблюдают закон. С другой стороны, иммиграционный надзор должен защитить самих индонезийцев от иностранцев, которые нарушают общественный порядок", — объяснил введение новых правил Силми Карим, генеральный директор иммиграционной службы Индонезии.

Только за текущий год власти популярного среди туристов острова Бали депортировали около 400 иностранных граждан за нарушение визового режима. Представители властей заявили, что без ужесточения наказания ситуацию не исправить, и поэтому они решили прибегнуть к более серьезным мерам.

Уточнения

Ба́ли - остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана.

