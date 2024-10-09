Туристы могут увидеть китов на Шантарских островах — тревел-блогер

Тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила, что туристы могут увидеть китов в Мурманске и на Шантарских островах. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".
Эксперт уточнила, что на Шантарских островах есть бухта Врангеля, куда заплывает до 40 китов.
"Если брать что-то эксклюзивное, нетронутое и очень впечатляющее, то это тур на Шантарские острова. Там есть бухта Врангеля, куда единовременно заплывает до 40 особей китов. Туристы просыпаются утром в палатках под дыхание китов, либо можно на рассвете покататься на сапах, наслаждаясь зрелищем. Это абсолютно безопасно, там не было ни одного несчастного случая", — сообщила Наталия Ансталь.
Она отметила, что Мурманск является доступным направлением для встречи с китами по сравнению с Шантарскими островами. По словам тревел-блогера, туристам необходимо прибыть в Хабаровск, а затем отправиться в бухту Врангеля на машине или внутренним рейсом, если они путешествуют на острова.
"Путь может занимать более 12 часов, а если добираться на авто, то и целые сутки. Также увидеть китов можно на Кольском полуострове, Камчатке, Командорских островах и Курилах", — уточнила эксперт.
Ранее Pravda.Ru писала, что туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов.
Шанта́рские острова — архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии.
Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области.
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