Туристы могут увидеть китов на Шантарских островах — тревел-блогер

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила, что туристы могут увидеть китов в Мурманске и на Шантарских островах. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Эксперт уточнила, что на Шантарских островах есть бухта Врангеля, куда заплывает до 40 китов.

"Если брать что-то эксклюзивное, нетронутое и очень впечатляющее, то это тур на Шантарские острова. Там есть бухта Врангеля, куда единовременно заплывает до 40 особей китов. Туристы просыпаются утром в палатках под дыхание китов, либо можно на рассвете покататься на сапах, наслаждаясь зрелищем. Это абсолютно безопасно, там не было ни одного несчастного случая", — сообщила Наталия Ансталь.

Она отметила, что Мурманск является доступным направлением для встречи с китами по сравнению с Шантарскими островами. По словам тревел-блогера, туристам необходимо прибыть в Хабаровск, а затем отправиться в бухту Врангеля на машине или внутренним рейсом, если они путешествуют на острова.

"Путь может занимать более 12 часов, а если добираться на авто, то и целые сутки. Также увидеть китов можно на Кольском полуострове, Камчатке, Командорских островах и Курилах", — уточнила эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов.

Уточнения

Шанта́рские острова — архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии.



Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области.

