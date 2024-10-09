Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская туристка погибла в Индонезии после нападения акулы во время дайвинга, сообщает издание The Sun. 68-летняя женщина отправилась на погружение с шестью друзьями 26 сентября в районе острова Реонг, в 150 км от Бали. Её унесло сильным течением, и гид не смог её спасти.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз, PDM

Через несколько дней рыбак из Восточного Тимора поймал акулу, в желудке которой были найдены человеческие останки. На теле был обнаружен чёрный гидрокостюм, что дало основания предположить, что это останки пропавшей дайверши. Власти сейчас сотрудничают с береговой охраной для подтверждения её личности.

Этот инцидент стал вторым за последнее время случаем нападения акулы на туристов. Ранее 30-летняя немецкая туристка погибла на Канарских островах, где акула откусила ей ногу во время морской прогулки на катамаране.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

