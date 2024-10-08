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Российская блогерша составила рейтинг лучших городов для жизни

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Туризм

Российская тревел-блогер перечислила лучшие города для жизни в России, исключив Москву и Санкт-Петербург из своего списка. Она опубликовала своё мнение на платформе "Дзен" в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".

Российская блогерша составила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

Первое место в её рейтинге заняла Казань — город, который, по словам блогера, обладает всем необходимым для комфортной жизни. Второе место досталось Екатеринбургу, который с исторической точки зрения напомнил ей Санкт-Петербург. Третью позицию занял Новосибирск, который выделяется своими научными институтами и университетами, что делает его привлекательным для студентов и молодых специалистов. По её словам, в Новосибирске также более доступная стоимость жизни по сравнению с Москвой и Петербургом.

Кроме того, блогер упомянула такие города, как Краснодар, Тюмень, Воронеж, Нижний Новгород, Калининград, Сочи и Иркутск.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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