Российская блогерша составила рейтинг лучших городов для жизни

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогер перечислила лучшие города для жизни в России, исключив Москву и Санкт-Петербург из своего списка. Она опубликовала своё мнение на платформе "Дзен" в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

Первое место в её рейтинге заняла Казань — город, который, по словам блогера, обладает всем необходимым для комфортной жизни. Второе место досталось Екатеринбургу, который с исторической точки зрения напомнил ей Санкт-Петербург. Третью позицию занял Новосибирск, который выделяется своими научными институтами и университетами, что делает его привлекательным для студентов и молодых специалистов. По её словам, в Новосибирске также более доступная стоимость жизни по сравнению с Москвой и Петербургом.

Кроме того, блогер упомянула такие города, как Краснодар, Тюмень, Воронеж, Нижний Новгород, Калининград, Сочи и Иркутск.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.



Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.



Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части.

