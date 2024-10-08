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Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси

1:14
Туризм

Стоимость одного километра поездки на такси в мире в среднем составляет 1,7 USD. В России этот показатель заметно ниже — всего 0,47 USD, что делает поездки почти в четыре раза дешевле по сравнению с мировой средней. Россия занимает 15-е место в мировом рейтинге стран по ценам на такси, сообщает "РИА Новости".

Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси
Фото: flickr.com by Kenny Louie, CC BY 2.0

В исследование включены данные из 123 стран. Лидером рейтинга по самой низкой стоимости такси является Палау — небольшое островное государство в Океании, где за километр поездки просят всего 0,01 USD. Несколько дороже обойдется проезд в Мавритании (0,25 USD) и на Филиппинах (0,27 USD).

Самые высокие цены на такси зафиксированы в Гренаде (Карибы), где за каждый километр пути нужно заплатить 22,2 USD. Следующими в списке по дороговизне идут Кирибати (8,23 USD) и Королевство Тонга (8,53 USD).

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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