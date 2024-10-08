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Туроператоры объяснили россиянам, почему осенний отдых на Мальдивах выгоднее

2:02
Туризм

Осень — отличное время для отдыха на Мальдивах, пока не начался высокий сезон, который традиционно стартует в ноябре. До этого момента россияне могут отдохнуть на экзотических островах по более доступным ценам. Туроператоры рассказали, сколько обойдутся туры в это время.

Туроператоры объяснили россиянам, почему осенний отдых на Мальдивах выгоднее
Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Хотя Мальдивы — круглогодичное направление, с ноября начинается высокий сезон, когда цены в отелях и на авиабилеты значительно возрастают. В среднем, стоимость проживания в отелях поднимается на 20-25%, а в некоторых случаях может достигать и 50-70%, в зависимости от категории отеля и доступности. Авиабилеты в этот период также дорожают на 20-40%.

Однако даже в ноябре и начале декабря можно найти выгодные предложения. Некоторые отели предлагают специальные цены (СПО), сравнимые с октябрьскими тарифами. В такие пакеты часто входят бесплатный трансфер, улучшенное питание и бесплатное проживание детей. Средняя стоимость тура на Мальдивы в октябре-ноябре составляет около 545,8 тыс. рублей, что на 10% выше, чем осенью прошлого года.

Туроператоры также отметили, что средняя продолжительность отдыха не изменилась — это по-прежнему восемь ночей. Однако глубина бронирования снизилась на 17,5%, и теперь поездки бронируют за 1,5 месяца до отпуска.

Самый дорогой период на Мальдивах — это праздники, начиная с конца декабря до середины января. В это время цены могут увеличиваться в несколько раз по сравнению с низким сезоном.

Тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, лучше планировать поездку в октябре-ноябре или рассмотреть весну и лето следующего года. В эти периоды можно легко найти базовые категории номеров и семейные виллы с двумя-тремя спальнями.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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