Матери ребёнка-инвалида выплатят компенсацию за неработающий кондиционер в поезде

Суд обязал Федеральную пассажирскую компанию выплатить 20 тысяч рублей матери с ребёнком-инвалидом за неудобства, связанные с поездкой в южном поезде с неработающим кондиционером. Об этом стало известно из решения ленинского районного суда Челябинска.

Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел в августе, когда туристы сели в поезд Адлер — Челябинск. Оказалось, что в их вагоне система кондиционирования была неисправна. При этом на улице стояла летняя жара, температура воздуха поднималась выше 30 градусов, что привело к сильному перегреву внутри вагона.

После возвращения домой туристы обратились в транспортную прокуратуру. Прокурор, защищая права пассажиров, направил в суд исковое заявление о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда, причинённого неисправностью кондиционера в поезде.

Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры. Суд постановил взыскать с перевозчика по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и её ребенка-инвалида.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

