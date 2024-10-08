Собака спасла туристов от медведя на острове Итуруп

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курортном острове Итуруп туристы, отдыхающие в термальном комплексе, встретили медведя. Косолапый проявил любопытство к происходящему на базе отдыха и подошёл к ней поближе. Отдыхающие поспешили выбраться из бассейна, чтобы укрыться в помещениях. В этот момент появилась собака Жуля и устремилась с лаем на медведя. Об этом 7 октября сообщала газета "Красный маяк".

Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Она отогнала его громким лаем подальше от базы и вернулась к своим хозяевам. Медведь скрылся в лесу.

Уточнения

Итуру́п - остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага.

