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Собака спасла туристов от медведя на острове Итуруп

0:34
Туризм

На курортном острове Итуруп туристы, отдыхающие в термальном комплексе, встретили медведя. Косолапый проявил любопытство к происходящему на базе отдыха и подошёл к ней поближе. Отдыхающие поспешили выбраться из бассейна, чтобы укрыться в помещениях. В этот момент появилась собака Жуля и устремилась с лаем на медведя. Об этом 7 октября сообщала газета "Красный маяк".

Собака спасла туристов от медведя на острове Итуруп
Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Она отогнала его громким лаем подальше от базы и вернулась к своим хозяевам. Медведь скрылся в лесу.

Уточнения

Итуру́п - остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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