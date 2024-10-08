Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Леднев: Тренер может очень сильно повлиять на формирование игрового стиля футболиста
Российские альпинисты погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале
Врач рассказал, какие продукты могут помочь при простуде
Уроженок Узбекистана с 9 кг золота задержали в аэропорту Турции
Changan Lamore — купе с четырьмя дверями: обзор плюсов и минусов от эксперта
Сергей Жуков трогательно поздравил жену с днём рождения: моя вселенная
Хотите добавить новые оттенки вкуса? Попробуйте этот простой и вкусный сметанно-чесночный соус
Пять популярных средств, которые нельзя использовать ежедневно
ФНС заморозила счета компании Аниты Цой по выпуску домашних солений

Польская туристка рассказала об отношении египтян к России

2:10
Туризм

Польская туристка, недавно вернувшаяся из отдыха в Египте, написала возмущенное письмо в редакцию портала "Онет". В своем обращении она обвинила египтян в солидарности с россиянами. Об этом сообщает EADaily.

Польская туристка рассказала об отношении египтян к России
Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

В первую очередь, женщину удивило количество русских туристов в Шарм-эль-Шейхе. Она рассказала, что в аэропорту постоянно слышна русская речь, а таблички гидов в основном написаны на русском языке. Также она отметила, что, встречающий ее группу гид постоянно делал ошибки в польском, переходя на русский. Когда она указала ему на это, он удивился, ответив, что это одно и тоже.

Польская туристка рассказала, что в гостинице им с супругом вручили ключи-карточки от номеров, вместе с которыми был вложен конверт, "набитый информацией о курорте на русском языке". Далее, когда пани Эмилия решила записаться на экскурсию по достопримечательностям и начала беседу с египетским гидом, произошел такой диалог:

"Разговор шёл гладко, египтянин был в хорошем настроении, шутил, пока не услышал вопрос от меня — был ли он когда-нибудь в Польше? То, что он нам ответил, заставило всех напрячься! "Я бы хотел увидеть Польшу, но я приеду после войны", — сказал он. Он сказал, что Польша находится в состоянии войны с Россией. Мне захотелось собрать чемоданы и пойти домой. Мы все ушли возмущённые!”, — пишет туристка.

Также она отметила, что в египетских барах очень много русских, да и музыку включают русскоязычную.

Она также рассказала, что в магазине продавец, узнав, что она из Польши, был не особо этому обрадован.

"Я начала искать магниты, упаковывая сувениры, продавец спросил, откуда я. "Из Польши", — ответила. На что он сказал с полным презрением: "Вы воюете с Россией". Я не выдержала, бросила всё и ушла. Это было слишком!"” — заключила польская туристка.

Уточнения

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога
Еда и рецепты
Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Сводка с фронта: гарнизону ВСУ в Торецке уже уготовлена участь Угледара, Зеленский пообещал Западу много мяса Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Последние материалы
Игорь Николаев показал златокудрую дочку Веронику в день рождения девочки
Почему опытные дачники сажают лук осенью: узнайте секрет
Для лучшего только лучшее. Сумки за сотни тысяч, золото и новый iPhone для Прилучного
Проверка ОСАГО камерами — что изменится для водителей
Алёна Водонаева раскритиковала манеру одеваться блогера Николая Соболева
Нестандартное сочетание, которое потрясёт любого: картофель, приготовленный с мёдом
Поддержите легкие натуральными продуктами: полезные советы
Как правильно выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе
NASA предупреждает: ядерный взрыв в космосе может парализовать глобальную спутниковую инфраструктуру
Почему корейская косметика подходит не только азиаткам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.