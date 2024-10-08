Польская туристка рассказала об отношении египтян к России

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Польская туристка, недавно вернувшаяся из отдыха в Египте, написала возмущенное письмо в редакцию портала "Онет". В своем обращении она обвинила египтян в солидарности с россиянами. Об этом сообщает EADaily.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

В первую очередь, женщину удивило количество русских туристов в Шарм-эль-Шейхе. Она рассказала, что в аэропорту постоянно слышна русская речь, а таблички гидов в основном написаны на русском языке. Также она отметила, что, встречающий ее группу гид постоянно делал ошибки в польском, переходя на русский. Когда она указала ему на это, он удивился, ответив, что это одно и тоже.

Польская туристка рассказала, что в гостинице им с супругом вручили ключи-карточки от номеров, вместе с которыми был вложен конверт, "набитый информацией о курорте на русском языке". Далее, когда пани Эмилия решила записаться на экскурсию по достопримечательностям и начала беседу с египетским гидом, произошел такой диалог:

"Разговор шёл гладко, египтянин был в хорошем настроении, шутил, пока не услышал вопрос от меня — был ли он когда-нибудь в Польше? То, что он нам ответил, заставило всех напрячься! "Я бы хотел увидеть Польшу, но я приеду после войны", — сказал он. Он сказал, что Польша находится в состоянии войны с Россией. Мне захотелось собрать чемоданы и пойти домой. Мы все ушли возмущённые!”, — пишет туристка.

Также она отметила, что в египетских барах очень много русских, да и музыку включают русскоязычную.

Она также рассказала, что в магазине продавец, узнав, что она из Польши, был не особо этому обрадован.

"Я начала искать магниты, упаковывая сувениры, продавец спросил, откуда я. "Из Польши", — ответила. На что он сказал с полным презрением: "Вы воюете с Россией". Я не выдержала, бросила всё и ушла. Это было слишком!"” — заключила польская туристка.

Уточнения

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.

