Туристы рассказали о поездке в Беларусь, Минск им не понравился

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы поделились с порталом Петербург2 впечатлениями от отдыха в Минске, рассказав о плюсах и минусах поездки, а также о ценах.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Adam Dohnálek, CC BY-SA 3.0

Основными статьями расходов в поездке в Минск стали проживание и транспорт. Туристы остановились в трехзвездочном отеле, за четыре ночи заплатив около 19 тысяч рублей, а также доплатив 3 тысячи за ранний заезд. Билеты на поезд из Санкт-Петербурга в Минск и обратно обошлись в 17 тысяч рублей на двоих, что дешевле, чем перелет.

Город произвел смешанные впечатления. Минск ухоженный, с широкими улицами, но при этом кажется не очень уютным. Центр города красив, в целом он выглядит довольно советским, будто перенесший их в прошлое. В городе оказалось не так много развлечений — барная культура значительно уступает Санкт-Петербургу, а интересных культурных мероприятий в середине сентября туристы не обнаружили. Цены в минских барах и ресторанах порой сравнимы с московскими.

Не оправдались и ожидания петербуржцев от шопинга. В торговых центрах Минска представлены в основном те же самые магазины, что и в Санкт-Петербурге, без особых отличий. Найти бренды, ушедшие из России, удалось лишь в нескольких магазинах, но и ассортимент, и цены в них не сильно впечатлили туристов.

Еще одна существенная статья расходов для петербургских туристов в Минске — экскурсионные туры. Они посетили Несвижский и Мирский замки, на что ушел целый день и около 9 тысяч рублей на двоих. Билеты на эти экскурсии покупались в туристической компании. Поездка в знаменитые Брест и Беловежскую пущу оказалась еще дороже — около 5,5 тысяч рублей с человека. В эту сумму входили транспорт, услуги гида и обед. При этом туристам Брест показался интереснее, чем сам Минск, в том числе и по архитектурным достопримечательностям.

Минимальные затраты петербургских туристов на четырехдневную поездку в Беларусь составили около 60 тысяч рублей на двоих человек. Кроме того, им пришлось нести дополнительные расходы на питание, осмотр достопримечательностей и прочие нужды во время поездки. В итоге, за несколько дней пребывания в Минске и других городах Беларуси туристы потратили в общей сложности около 100 тысяч рублей.

Уточнения

Минск - столица и крупнейший город Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом.

