Российские туристы оказались на первом месте среди посетивших Монголию туристов

За девять месяцев 2024 года Монголию посетили 667 тысяч иностранных туристов, среди которых наибольшее число составили граждане России, Китая и Южной Кореи. Такие данные представил Национальный комитет статистики Монголии.
"По состоянию на начало октября 2024 года Монголию посетили 667 тыс. туристов, среди которых лидируют граждане РФ, КНР и Южной Кореи. Наблюдается рост турпотока осенью. Если в 2023 году в сентябре приехали 72 940 иностранцев, то в этом году — 92 775 человек", — уточнили в комитете.
По данным статистического ведомства, иностранные туристы, прилетающие в Монголию на самолёте, тратят в среднем от $1 700 до $2 100, в то время как туристы, прибывающие наземным транспортом, оставляют в экономике около $600. В 2023 году 651 тысяча иностранных туристов вложили в экономику Монголии $1,3 млрд, сообщает ТАСС.
"Наибольшее число зарубежных туристов въехало в Монголию 2 июля 2024 года. В этот день страна приняла 5 174 человека. По предварительным данным, по итогам девяти месяцев 2024 года доходы от туристической отрасли Монголии превысили $1 млрд", — отметили в комитете.
Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы "Временем посещения Монголии" и планирует принимать по одному миллиону туристов ежегодно.
Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.
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