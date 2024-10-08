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Тревожные сигналы для туристов при въезде в отель: от такой гостиницы лучше держаться подальше

1:58
Туризм

Генеральный менеджер отеля The Robey Сантьяго Леон поделился в своём TikTok ролике несколькими тревожными сигналами, которые должны насторожить туристов при заселении в отель. Некоторые признаки предупреждают заранее, ещё на этапе бронирования, в то время как другие становятся заметны только по прибытии в отель. В любом случае, если такие знаки появляются, лучше выбрать другое место для проживания.

Тревожные сигналы для туристов при въезде в отель: от такой гостиницы лучше держаться подальше
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первый сигнал касается процесса бронирования. Если отель не отвечает на запросы до вашего прибытия, это явный признак того, что стоит рассмотреть другие варианты. Леон подчеркнул, что отсутствие своевременной обратной связи свидетельствует о низком уровне обслуживания и потенциальных проблемах в будущем.

Второй тревожный знак появляется на ресепшн. Если при заселении отель не требует удостоверение личности, это может указывать на пренебрежение безопасностью гостей.

"Безопасность должна быть приоритетом, и если гостиница не требует документы, это красный флаг", — отметил Леон.

Третий сигнал менее очевиден, но важен для оценки качества обслуживания. Леон советует обратить внимание на состояние общественных зон, особенно на лампочки.

"Если в местах общего пользования не работают лампочки, это говорит о плохом управлении, низком бюджете и отсутствии внимания к деталям", — подчеркнул он.

Помимо этого, Леон дал несколько рекомендаций для гостей. Он отметил, что лучше не приезжать слишком поздно, иначе можно столкнуться с тем, что забронированный номер будет занят. Также он посоветовал бронировать номера напрямую в отеле, а не через сторонние сервисы, чтобы избежать возможных проблем. Важное правило поведения в отелях — быть вежливым с персоналом и не выводить детей в бары или на мероприятия для взрослых, сообщает "Турпром".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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