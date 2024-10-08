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Российские альпинисты погибли на горе Дхаулагири

1:07
Туризм

The Himalayan Times сообщает, что при попытке восхождения на гору Дхаулагири в Непале погибли пять российских альпинистов.

Известны имена погибших: Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Олег Круглов и Александр Душейко. Спасательную операцию проводила компания Heli Everest.

"Тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом", — сообщает директор компании Heli Everest Мингма Шерпа.

Российская экспедиция вышла из высотного лагеря в 6:00 утра два дня назад, 6 октября. Последний контакт с альпинистами был установлен в 11:00 утра, после чего связь была потеряна. Тела погибших были обнаружены на высоте 7,1 км. Предположительно, они упали с высоты 7,6 км.

Сообщается, что один из группы почувствовал себя нехорошо во время восхождения и вернулся в лагерь до трагедии.

Уточнения

Дхаулаги́ри (санскр. "Белая гора"; непальск. धौलागिरी, Dhaulāgirī) — многовершинный горный массив в Гималаях. Главная вершина массива — Дхаулагири I (8167 м) — является седьмым по высоте восьмитысячником мира.

Альпини́зм - вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении естественных препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на пути к вершине.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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