Пхукет развеял слухи о финансовом барьере для туристов

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая ассоциация Пхукета опровергла появившуюся в СМИ информацию о введении финансового порога для иностранных туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaiyathat, CC BY-SA 4.0

Согласно заявлению губернатора провинции и местного иммиграционного бюро, проверка банковских счетов туристов не проводилась и не планируется. То есть, прибывающие в Таиланд путешественники не обязаны иметь на своем счете 300 000 тайских бат для въезда на Пхукет.

Официальное письмо с подтверждением данной информации было направлено в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), чтобы исключить возможные недоразумения и неверные толкования среди туристов и туроператоров.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

