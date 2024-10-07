Туристическая ассоциация Пхукета опровергла появившуюся в СМИ информацию о введении финансового порога для иностранных туристов.
Согласно заявлению губернатора провинции и местного иммиграционного бюро, проверка банковских счетов туристов не проводилась и не планируется. То есть, прибывающие в Таиланд путешественники не обязаны иметь на своем счете 300 000 тайских бат для въезда на Пхукет.
Официальное письмо с подтверждением данной информации было направлено в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), чтобы исключить возможные недоразумения и неверные толкования среди туристов и туроператоров.
Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.