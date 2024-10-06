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В РФ наблюдается увеличение количества туристических поездок, несмотря на подорожание

1:13
Туризм

Россияне всё чаще выбирают путешествия по стране и за границу, несмотря на рост цен. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью Общественной Службе Новостей.

В РФ наблюдается увеличение количества туристических поездок, несмотря на подорожание
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Горин пояснил, что увеличение стоимости поездок связано с инфляцией, ростом цен на авиационное топливо и другими экономическими факторами. По его словам, с 2009 года стоимость туров ежегодно увеличивается в среднем на 10-30%.

"Путешествия — хоть это не предмет первой необходимости, всё-таки очень необходимы для граждан. Поэтому, несмотря на рост цен, мы видим положительную динамику роста количества путешествий", — подчеркнул Горин.

Эксперт также отметил, что осенью россияне отдают предпочтение экскурсионным турам по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Калининграду, Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. Кроме того, популярностью пользуются направления, такие как Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы и Сейшелы, а также страны Юго-Восточной Азии, включая Китай.

Уточнения

Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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