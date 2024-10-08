Цены на отдых в Турции снизятся в 2025 году — эксперт

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин предположил, что цены на отдых в Турции снизятся в 2025 году. По его словам, российским туристам стоит подождать около 10 месяцев. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Эксперт отметил, что на цены жалуются не только путешественники, но и жители Турции.

"В настоящее время на цены в Турции жалуются не только россияне, но и местное население. Многие турецкие семьи, которые ранее отправлялись в отпуск, не смогли отдохнуть этим летом. По мере того, как программа дезинфляции, реализуемая министром финансов и казначейства Мехметом Шимшеком, будет успешной, число жалоб уменьшится. Но необходимо запастись терпением ещё как минимум на 10 месяцев", — заявил Мустафа Реджеп Эрчин.

Ранее Pravda.Ru писала, что отдых в Турции подорожал на 23% за год.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

