Сочи признали самым романтичным курортом России

Сервис бронирования отелей и квартир "ТВИЛ.РУ" составил топ-10 самых романтичных курортов.
Сервис опирался на данные запросов и заявок при определении наиболее популярных мест для отдыха парами в октябре. Рейтинг возглавил город Сочи с 21% бронирований влюблёнными. На втором месте расположился Санкт-Петербург (10%), а на третьем — Москва (6%). В топ-10 также вошли Кисловодск, Калининград, Казань, Гагра, Анапа, Ялта и Красная Поляна.
Ранее Pravda.Ru писала, что администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.