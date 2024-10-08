Сочи признали самым романтичным курортом России

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис бронирования отелей и квартир "ТВИЛ.РУ" составил топ-10 самых романтичных курортов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/timypenburg/5020935650 by Tim Geers, CC BY-SA 2.0

Сервис опирался на данные запросов и заявок при определении наиболее популярных мест для отдыха парами в октябре. Рейтинг возглавил город Сочи с 21% бронирований влюблёнными. На втором месте расположился Санкт-Петербург (10%), а на третьем — Москва (6%). В топ-10 также вошли Кисловодск, Калининград, Казань, Гагра, Анапа, Ялта и Красная Поляна.

Ранее Pravda.Ru писала, что администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

