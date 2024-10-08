Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы ваша кошка спокойно перенесла поездку? Используйте эти ароматы
Макияж на каждый день: простые и эффективные советы
Исследование: неправильное положение руки завышает артериальное давление
Exeed LX стал доступнее: новые цены на популярные комплектации
Учеными опровергнута гипотеза о коллапсе населения острова Пасхи
Эксперт раскрыл секреты, как быстро нарастить мышечную массу
Как убрать плесень в ванной: простые и эффективные методы
Манник с тыквой на сметане: после выпечки дополнительно пропитывается сиропом из тыквенного сока
Тайна цветущих и пышных комнатных растений: роль янтарной кислоты

Чтение, музыка, игры: как провести долгую поездку в поезде с пользой

2:04
Туризм

Долгие поездки на поезде могут быть утомительными, но если подготовиться заранее, время в пути можно провести с пользой и комфортом. Вот несколько рекомендаций, как разнообразить свое времяпрепровождение в поезде.

Чтение, музыка, игры: как провести долгую поездку в поезде с пользой
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Почитать

Взяв с собой несколько интересных книг, вы не только приятно проведете время, но и сможете расслабиться и отвлечься от дороги. Выбирайте издания, которые вы давно хотели прочитать, а также журналы и газеты, чтобы быть в курсе последних новостей.

Послушать музыку или подкасты

Наушники и плейлист с любимыми треками или аудиокнигами помогут скрасить поездку. Также можно загрузить на смартфон или планшет интересные подкасты на разные темы — от новостей до лекций или комедийных шоу.

Заняться рукоделием

Если вы любите вязание, шитье, вышивку или плетение, прихватите с собой небольшой рукодельный проект. Создание красивых вещей поможет время пролетело незаметно.

Поиграть в игры

Возьмите с собой компактные настольные игры, головоломки, карты или книги со сканвордами. Это отличный способ скрасить поездку в компании попутчиков или семьи.

Перекусить

Не забудьте захватить в дорогу полезные перекусы — фрукты, овощи, сэндвичи, орехи. Так вы не только вкусно перекусите, но и восполните энергию во время долгой поездки.

Отдохнуть

Если усталость накатывает, не стесняйтесь расположиться поудобнее и немного вздремнуть. Захватите с собой надувную подушку для шеи или плед, чтобы комфортно устроиться.

Посмотреть в окно

Расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла и просто наблюдайте за пейзажами за окном. Это может оказаться довольно занимательным и успокаивающим занятием.

Главное — не забывайте про комфорт и берите с собой все необходимое, чтобы обеспечить себе приятную и продуктивную поездку. Пусть время в пути пролетит быстро и незаметно!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слизни атакуют: вот как спасти свой урожай от полного уничтожения
Садоводство, цветоводство
Слизни атакуют: вот как спасти свой урожай от полного уничтожения Аудио 
Где нельзя сажать лук и чеснок
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать лук и чеснок Аудио 
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета
Наука и техника
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Как убрать царапины на лобовом стекле
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Последние материалы
Макияж на каждый день: простые и эффективные советы
Исследование: неправильное положение руки завышает артериальное давление
Чтение, музыка, игры: как провести долгую поездку в поезде с пользой
Exeed LX стал доступнее: новые цены на популярные комплектации
Учеными опровергнута гипотеза о коллапсе населения острова Пасхи
Эксперт раскрыл секреты, как быстро нарастить мышечную массу
Как убрать плесень в ванной: простые и эффективные методы
Манник с тыквой на сметане: после выпечки дополнительно пропитывается сиропом из тыквенного сока
Тайна цветущих и пышных комнатных растений: роль янтарной кислоты
Конфликт близится к завершению: Samsung начнёт диалог с рабочими, объявившими забастовку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.