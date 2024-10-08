Большинство людей, планируя поездку, ориентируются на самые популярные туристические направления, которые ежегодно принимают миллионы гостей. Однако есть и такие государства, которые в силу ряда причин привлекают значительно меньше туристов. Рассмотрим, в какие страны мира путешественники приезжают реже всего.
Крошечный остров в Тихом океане считается одним из самых малопосещаемых туристических направлений. В этой маленькой стране проживает всего около 10 000 человек, а ежегодно ее посещают не более 200 гостей. Причина - удаленность от крупных центров и отсутствие развитой туристической инфраструктуры.
Этот карибский остров, входящий в состав британских заморских территорий, не слишком популярен среди путешественников. Всему виной мощное извержение вулкана в 1997 году, в результате которого была разрушена значительная часть острова. Сейчас здесь с осторожностью развивается туризм, но число гостей не превышает 10 000 человек в год.
Крохотное островное государство в Тихом океане с населением около 11 000 человек. Ежегодно его посещают менее 2 000 туристов. Это обусловлено труднодоступностью и отсутствием туристической инфраструктуры. Единственное, что привлекает гостей - неповторимая природа тихоокеанских атоллов.
Королевство Тонга, состоящее из более чем 170 островов в южной части Тихого океана, также не пользуется популярностью у массового туризма. В год здесь бывает не более 65 000 гостей - это очень мало для страны с такой уникальной природой и богатым культурным наследием.
Самое маленькое государство Европы, располагающееся в центральной части Италии, посещают чуть больше 55 000 человек. Отчасти это связано с тем, что Сан-Марино воспринимается как придаток соседней Италии, в тени своего более известного "собрата".
Таким образом, страны с очень малой территорией, слаборазвитой инфраструктурой, удаленным географическим положением или пострадавшие от стихийных бедствий остаются вне поля зрения массового туризма. Но это не делает их менее интересными для искателей уникальных направлений.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.