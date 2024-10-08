Куда не спешат туристы: 5 самых непопулярных туристических направлений

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство людей, планируя поездку, ориентируются на самые популярные туристические направления, которые ежегодно принимают миллионы гостей. Однако есть и такие государства, которые в силу ряда причин привлекают значительно меньше туристов. Рассмотрим, в какие страны мира путешественники приезжают реже всего.

Фото: wikicrosswords.org by Przemek Pietrak, CC BY-SA 3.0

Науру

Крошечный остров в Тихом океане считается одним из самых малопосещаемых туристических направлений. В этой маленькой стране проживает всего около 10 000 человек, а ежегодно ее посещают не более 200 гостей. Причина - удаленность от крупных центров и отсутствие развитой туристической инфраструктуры.

Монтсеррат

Этот карибский остров, входящий в состав британских заморских территорий, не слишком популярен среди путешественников. Всему виной мощное извержение вулкана в 1997 году, в результате которого была разрушена значительная часть острова. Сейчас здесь с осторожностью развивается туризм, но число гостей не превышает 10 000 человек в год.

Тувалу

Крохотное островное государство в Тихом океане с населением около 11 000 человек. Ежегодно его посещают менее 2 000 туристов. Это обусловлено труднодоступностью и отсутствием туристической инфраструктуры. Единственное, что привлекает гостей - неповторимая природа тихоокеанских атоллов.

Тонга

Королевство Тонга, состоящее из более чем 170 островов в южной части Тихого океана, также не пользуется популярностью у массового туризма. В год здесь бывает не более 65 000 гостей - это очень мало для страны с такой уникальной природой и богатым культурным наследием.

Сан-Марино

Самое маленькое государство Европы, располагающееся в центральной части Италии, посещают чуть больше 55 000 человек. Отчасти это связано с тем, что Сан-Марино воспринимается как придаток соседней Италии, в тени своего более известного "собрата".

Таким образом, страны с очень малой территорией, слаборазвитой инфраструктурой, удаленным географическим положением или пострадавшие от стихийных бедствий остаются вне поля зрения массового туризма. Но это не делает их менее интересными для искателей уникальных направлений.