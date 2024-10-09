Опасности турецких баров: туристов предупреждают о мошенничестве

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам, планирующим отдых в Турции, дали предостережение о масштабном мошенничестве, связанном с использованием банковских карт и поддельным алкоголем в барах.

Фото: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, CC BY 4.0

Предупреждение озвучил британский турист в своем TikTok, где он делится своими наблюдениями о жизни в этой стране.

По его словам, случаи мошенничества с банковскими картами становятся все более распространёнными.

Чтобы избежать подобных проблем, он советует не брать банковскую карту при выходе в город. Если же без неё не обойтись, необходимо проявлять особую осторожность.

«Я сам стал жертвой мошенничества на крупную сумму. Важно быть внимательным, когда вводите PIN-код, и следить за теми, кто может подглядывать», — отметил турист.

Также туристы должны быть внимательны при заказе напитков в барах. Бармены могут смешивать различные виды алкоголя и подавать коктейли с сомнительным составом.

Особое внимание стоит уделить популярным «рыбным чашам» (fishbowls), а каждый заказ лучше оплачивать отдельно, чтобы избежать добавления лишних позиций в счёт.

Некоторые туристы заметили, что ранее не сталкивались с такими проблемами в Мармарисе, но ситуация изменилась и требует теперь повышенной бдительности.

Уточнения

Ма́рмарис (тур. Marmaris) — город-порт и курорт в Турции. Административный центр одноимённого района. Располагается на побережье Средиземного моря на юго-западе Турции, в провинции Мугла Эгейского региона.

