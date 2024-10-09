Тревожность после отпуска: как повседневные дела могут стать испытанием

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Трудности с распаковкой вещей после отпуска не всегда означают, что вы, возможно, имеете дело с проблемами психического здоровья.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Люди, которые постоянно откладывают выполнение задач, часто делают это, чтобы временно облегчить беспокойство, связанное с предстоящими обязанностями.

"Люди, испытывающие трудности с завершением порученных им дел, и те, кто часто избегает или откладывает выполнение определенных задач, могут иметь подспудные проблемы с тревогой. Отсрочка выполнения этих задач просто дает им некоторое чувство временного облегчения от беспокойства, которое они испытают позже ", — коментирует доктор Снехала Тамке, психиатра-консультанта клиники мозга и костей в Мумбаи.

Для людей, испытывающих беспокойство, мысль о возвращении к рутине и выполнении обязанностей может казаться подавляющей.

Распаковка вещей в этом контексте может вызвать тревожные мысли о предстоящих задачах, что приведет к избегающему поведению.

В то же время эксперт считает, что ваша комната или то, как вы обустраиваете своё пространство, — это полное отражение того, что происходит у вас в голове.

"Захламлённая комната часто указывает на бесчисленные мысли в голове. Вот почему некоторые распространённые симптомы проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, тревожность и СДВГ, — это трудности с многозадачностью, недостаток энергии и захламлённое пространство", — добавляет врач.

Трудности с распаковкой также могут быть связаны с проблемами контроля.

Те, кто сталкивается с тем же, могут испытывать сопротивление неизбежному возвращению к повседневной жизни, где они больше не могут контролировать свое время и впечатления, как это было во время отпуска.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. Рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо как и то и другое одновременно.

