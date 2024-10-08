Бортпроводники раскрывают секреты: что они замечают в каждом пассажире

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелет — это не только забота о времени и маршруте. В процессе мы редко задумываемся о том, как нас воспринимают бортпроводники. Но они, как никто другой, замечают все — от манеры держать сумку до вашего настроения.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Если задуматься, это неудивительно: ежедневно они взаимодействуют с самыми разными типами личностей — от уставших бизнесменов до беспокойных семей и пассажиров, которые пытаются избежать своей аэрофобии. Именно поэтому они замечают все наши ошибки и могут по ним судить, как о нас лучше позаботиться.

Умение замечать, когда нужна помощь

Когда дело касается пассажиров с детьми, пожилых людей или тех, у кого есть ограничения по здоровью, стюардессы всегда первыми приходят на помощь. Они умеют распознавать, когда человеку нужна дополнительная поддержка, будь то успокоение ребёнка или помощь тем, кто плохо говорит по-английски."Наша задача — быть умелыми переговорщиками и терпеливыми помощниками", — объясняет бортпроводник.

Вежливость и грубость: два разных впечатления

Поведение пассажира — важный критерий для бортпроводников. Они замечают, кто вежлив, а кто груб. Но даже вежливость может быть чрезмерной: если пассажир слишком старается завязать разговор, стюардессы могут счесть это признаком его нервозности или скуки."Во время полёта у нас много работы, и нам бывает сложно уделять время разговорам", — объясняет бортпроводник.

Алкоголь и его влияние на пассажиров

Стюардессы легко определяют, когда пассажир выпил слишком много. Они обращают внимание на запах алкоголя, неустойчивую походку и даже нежелание пассажира смотреть в глаза."Пьянство в полёте — риск не только для здоровья самого человека, но и для безопасности, лучше решить проблему до взлёта", — объясняет бортпроводник.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

