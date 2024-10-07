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Женщина перепутала рейсы и без билета улетела в другую страну

1:08
Туризм

Согласно сообщению издания Newsweek, пожилая женщина случайно без билета сумела сесть на самолет в Дании и улететь в Италию. Ее родственникам удалось обнаружить ее уже на юге Европы, при этом им понадобилась помощь правоохранительных органов.

Женщина перепутала рейсы и без билета улетела в другую страну
Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Женщина вместе с семьей прилетела из Дохи в Копенгаген. В датском аэропорту она затерялась. Пока родные пытались ее найти, женщина каким-то образом оказалась на борту рейса авиакомпании Ryanair, следовавшего в Пизу. При этом семья не планировала лететь дальше и продолжала ждать её в аэропорту Копенгагена. В итоге женщина привлекла внимание полиции в аэропорту Италии, и с их помощью смогла в конечном счете воссоединиться с родными.

В аэропорту Копенгагена сообщили, что относятся к этому инциденту с особой внимательностью. Они заявили, что намерены ужесточить правила безопасности в целях недопущения подобных случаев в будущем. Представители аэропорта объясняют произошедшее сбоем на этапе посадки пассажиров.

Уточнения

Копенга́ген - столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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