Россияне массово бронируют белорусские отели на Новый год

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Российского союза туриндустрии, российские туристы уже с августа активно бронируют новогодние туры в Беларусь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно информации туроператора, по сравнению с 2023 годом спрос на гостиничные номера вырос на 28%. Наиболее востребованным оказался тур с 31 декабря по 2 января, средняя стоимость которого составляет 57 тыс. рублей на двоих, без учета расходов на проезд.

Не только новогодние, но и осенние туры в Беларусь стали пользоваться большим спросом у российских туристов. К концу сентября текущего года количество бронирований санаториев увеличилось на 25%, гостиниц в Минске — на 72%, а экскурсионных туров по республике — на 55% по сравнению с предыдущим периодом.

Российским туристам доступны как короткие, 2-3 дневные туры в Беларусь, так и более длительные, 5-7 дневные. Их стоимость варьируется от 26 тысяч до более 71 тысячи рублей на двоих, не включая расходы на железнодорожные билеты. При этом цены на экскурсионные туры выросли на 5-10% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что этим летом российские туристы увеличили свои расходы на внутренний отдых. Средний чек на приобретение пакетного тура в период с июня по август вырос на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил около 78,8 тысяч рублей. Самыми дорогими оказались путевки в "бархатный сезон" — средний чек в августе достиг 83,3 тысяч рублей, тогда как годом ранее он был на уровне 61,7 тысяч рублей.

Уточнения

Республика Беларусь - унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская).

