Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предложение без поддержки: инициативу Макрона о прекращении поставок Израилю не поддержали в ЕС
Открыли глаза: в Польше заявили, Украине нужно преодолеть националистическое прошлое для вступления в ЕС
Лукашенко: "Какое превосходительство? Где это видел?"
Какие изменения ждут рынок авто к концу 2024 года: мнение эксперта
Европа кричит о геноциде: французские студенты провели акцию в поддержку Палестины
Резко стало не хватать: Эстония просит США разрешение на закупку большего количества ракет ATACMS
Цикорий против кофе: как альтернатива помогает нервной системе и кишечнику
Почему кабачковая икра должна быть в вашем рационе
В Кузбассе арестовали женщину за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"

Россияне массово бронируют белорусские отели на Новый год

1:59
Туризм

Согласно данным Российского союза туриндустрии, российские туристы уже с августа активно бронируют новогодние туры в Беларусь.

Россияне массово бронируют белорусские отели на Новый год
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно информации туроператора, по сравнению с 2023 годом спрос на гостиничные номера вырос на 28%. Наиболее востребованным оказался тур с 31 декабря по 2 января, средняя стоимость которого составляет 57 тыс. рублей на двоих, без учета расходов на проезд.

Не только новогодние, но и осенние туры в Беларусь стали пользоваться большим спросом у российских туристов. К концу сентября текущего года количество бронирований санаториев увеличилось на 25%, гостиниц в Минске — на 72%, а экскурсионных туров по республике — на 55% по сравнению с предыдущим периодом.

Российским туристам доступны как короткие, 2-3 дневные туры в Беларусь, так и более длительные, 5-7 дневные. Их стоимость варьируется от 26 тысяч до более 71 тысячи рублей на двоих, не включая расходы на железнодорожные билеты. При этом цены на экскурсионные туры выросли на 5-10% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что этим летом российские туристы увеличили свои расходы на внутренний отдых. Средний чек на приобретение пакетного тура в период с июня по август вырос на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил около 78,8 тысяч рублей. Самыми дорогими оказались путевки в "бархатный сезон" — средний чек в августе достиг 83,3 тысяч рублей, тогда как годом ранее он был на уровне 61,7 тысяч рублей.

Уточнения

Республика Беларусь - унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Где нельзя сажать лук и чеснок
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать лук и чеснок Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Российский экзоскелет "Муравей". Новые горизонты человеческих возможностей Дмитрий Плотников Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает? Любовь Степушова Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Последние материалы
Цикорий против кофе: как альтернатива помогает нервной системе и кишечнику
Почему кабачковая икра должна быть в вашем рационе
В Кузбассе арестовали женщину за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"
Гражданин США Хаббард приговорён к колонии по делу о наемничестве
На нефтебазе в Феодосии пожар
В Польше возмущены импортом российских овощей в страны ЕС
Наёмники ВСУ из Польши расстреляли мирных жителей в Судже
Певица Бьянка рассказала о мужчине, который совершил для неё подвиг: все сразу всё поймут
Кофейные оттенки на ногтях: осенний маникюр с ароматом мокко
Мать P.Diddy встала на сторону сына: он не монстр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.