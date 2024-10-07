Актриса Мария Кожевникова рассказала о плохих условиях для мам в аэропорту Сочи

Мария Кожевникова, актриса и бывшая депутат Государственной Думы, публично выразила недовольство качеством обслуживания в аэропорту Сочи. Она опубликовала пост с жалобами в своих соцсетях.

Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

"Экономия на транспорте к самолету — это дно! Всех людей засунуть в автобус так, чтобы не продохнуть, — это неуважение к тем, кто купил у вас билет в независимости от класса", — пишет актриса.

Она отметила, что персонал вел себя грубо. На просьбу об отдельном транспорте для бизнес класса ей ответили, что должны его представлять, но не будут.

Мария Кожевникова обратилась к Вениамину Кондратьеву, губернатору Краснодарского края, с просьбой разобраться с нарушениями в аэропорту.

"Обращаюсь к губернатору Вениамину Ивановичу, которого видела вчера на закрытии кинофестиваля и подумала, не уместно мне про аэропорт говорить, а надо было! Хочу напомнить, что у нас Год семьи объявил президент! А в аэропорту Сочи даже в элементарных удобствах мамочкам отказывают!", — рассказала Мария.

Уточнения

Со́чи - город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

