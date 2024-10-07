Оман — новое направление для российских путешественников: что посмотреть и когда ехать

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оман — одна из самых недооценённых жемчужин Аравийского полуострова, где гармонично переплетаются древние традиции и великолепие природы. Здесь есть всё, что покоряет сердца путешественников: пустыни, горы, бирюзовые пляжи и старинные крепости.

Фото: flickr.com by Hans Birger Nilsen, CC BY-SA 2.0

Несмотря на это, Оман остаётся сравнительно малоизученным туристическим направлением, что делает его особенно привлекательным для тех, кто стремится найти что-то необычное и уникальное. Благо прямые рейсы и отсутствие визовых преград делают путешествие в эту страну доступным.

С начала зимнего сезона 2024 года авиакомпания Oman Air возобновляет прямые рейсы из Маската в Москву, что значительно упрощает визит для российских туристов. В 2023 году Оман посетили около 20 тысяч россиян, причём многие из них выбирали Маскат в качестве транзитного пункта. Однако интерес к стране растёт благодаря её природной красоте, культурным богатствам и общей безопасности. Оман предлагает не только отдых на пляжах, но и экскурсии по древним городам, а также походы по впечатляющим горам.

Лучшее время для путешествия в Оман — с ноября по март, когда стоит мягкая и комфортная погода. Летом из-за жары и высокой влажности посещение может быть менее комфортным, но даже в этот период зелёные пейзажи Саланы не перестают удивлять, сообщает "Туристас".

Стоимость туров разнообразна. Например, семь ночей в пятизвёздочном Intercontinental Muscat в начале ноября обойдутся в 244 тысячи рублей на двоих, тогда как Muscat Gate Hotel 3* в декабре стоит от 141 тысячи. Ночь в Grand Hyatt Muscat 5* в конце ноября — от 206,8 тысяч рублей, а в Wyndham Garden Salalah Mirbat 5* - от 256,7 тысяч. Тур в Ramada Encore Hotel 4* на ноябрь стоит от 170,1 тысяч рублей, а Radisson Blu Hotel Muscat 4* - от 207 тысяч.

Уточнения

Ома́н — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.

