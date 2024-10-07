Венгрия обновила требования к документам для получения шенгенской визы

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Визовый центр Венгрии изменил требования к документам для получения шенгенской визы. Теперь для оформления венгерского шенгена заявители должны предоставить больше справок.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

В частности, необходимо включить выписку из Фонда пенсионного и страхового обеспечения, подтверждающую трудовую деятельность за последние 10 лет. Этот документ должен быть подписан электронной подписью.

Также в справке с места работы теперь нужно указать должность, зарплату, период работы и доход за последние шесть месяцев. Справка должна быть выдана не позднее чем за месяц до подачи документов.

В случае безработицы заявитель должен предоставить доказательства наличия имущества и копию трудовой книжки за последние три года.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.



Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).

