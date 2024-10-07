Венгрия обновила требования к документам для получения шенгенской визы

Визовый центр Венгрии изменил требования к документам для получения шенгенской визы. Теперь для оформления венгерского шенгена заявители должны предоставить больше справок.
В частности, необходимо включить выписку из Фонда пенсионного и страхового обеспечения, подтверждающую трудовую деятельность за последние 10 лет. Этот документ должен быть подписан электронной подписью.
Также в справке с места работы теперь нужно указать должность, зарплату, период работы и доход за последние шесть месяцев. Справка должна быть выдана не позднее чем за месяц до подачи документов.
В случае безработицы заявитель должен предоставить доказательства наличия имущества и копию трудовой книжки за последние три года.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.
Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.