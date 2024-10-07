Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Сафронов объяснил, почему Трамп не критиковал Байдена из-за ущерба, причинённого ураганом Хелен
Автомобилистам на заметку: как мокрая листва может повредить ваш автомобиль
Туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов
Юрист-международник высказался о причинах PR-активности Павла Дурова
Учёные выявили связь плохого сна и посуды
Слизни атакуют: вот как спасти свой урожай от полного уничтожения
Иммунолог рассказал о вероятности распространения инфекции из Гонконга
Как сделать свинину полезной: рекомендации по правильному употреблению
Влияние коронавируса на мышление: новые данные от учёных

Российским туристам стоит готовиться к повышенным сборам от европейских авиаперевозчиков

2:01
Туризм

Российские туристы, которые путешествуют по Европе или используют европейских перевозчиков для пересадок, столкнулись с повышением стоимости скрытых услуг от крупнейших авиакомпаний региона. Европейские СМИ сообщают, что группа Lufthansa, включающая такие авиакомпании, как Eurowings Discover, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss и Air Dolomiti, повысила цены на бронирование мест.

Российским туристам стоит готовиться к повышенным сборам от европейских авиаперевозчиков
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Согласно заявлениям, стоимость бронирования мест не включается в изначальную цену билета, что делает её скрытой платой для клиентов. При этом пассажиров эконом-класса, летящих на ближнемагистральных рейсах, эта мера, как утверждается, не затронет: обычные места останутся бесплатными. Однако за любые дополнительные удобства, вроде увеличенного пространства для ног, придётся доплачивать.

Кроме того, для пассажиров, путешествующих по тарифу Economy Light на малых и средних расстояниях, изменения места также будут платными. Бронирование остаётся бесплатным, но за любые корректировки после бронирования придётся платить. Правда, представитель перевозчика отмечает, что такие изменения могут быть сделаны бесплатно в аэропорту, однако достоверность этого обещания вызывает сомнения.

Стоимость изменения места будет зависеть от различных факторов, включая маршрут и тип места. Например, цена за обычное место будет варьироваться от 14 евро, а на дальнемагистральных рейсах может достигать 115 евро (от 1,5 до 12 тысяч рублей).

Также стоит отметить, что Lufthansa введёт дополнительный экологический налог на рейсы из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии, начиная с 1 января 2025 года. Сбор составит около 7500 рублей.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa ("Люфтганза") — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни
Военные новости
МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни Аудио 
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Последние материалы
Туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов
Юрист-международник высказался о причинах PR-активности Павла Дурова
Учёные выявили связь плохого сна и посуды
Слизни атакуют: вот как спасти свой урожай от полного уничтожения
Иммунолог рассказал о вероятности распространения инфекции из Гонконга
Как сделать свинину полезной: рекомендации по правильному употреблению
Влияние коронавируса на мышление: новые данные от учёных
Что исключить из рациона для увеличения продолжительности жизни
Ученые предлагают новые решения для борьбы со старением
Гранат: секрет здоровья для вашего желудка и иммунитета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.