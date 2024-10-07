Российским туристам стоит готовиться к повышенным сборам от европейских авиаперевозчиков

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы, которые путешествуют по Европе или используют европейских перевозчиков для пересадок, столкнулись с повышением стоимости скрытых услуг от крупнейших авиакомпаний региона. Европейские СМИ сообщают, что группа Lufthansa, включающая такие авиакомпании, как Eurowings Discover, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss и Air Dolomiti, повысила цены на бронирование мест.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Согласно заявлениям, стоимость бронирования мест не включается в изначальную цену билета, что делает её скрытой платой для клиентов. При этом пассажиров эконом-класса, летящих на ближнемагистральных рейсах, эта мера, как утверждается, не затронет: обычные места останутся бесплатными. Однако за любые дополнительные удобства, вроде увеличенного пространства для ног, придётся доплачивать.

Кроме того, для пассажиров, путешествующих по тарифу Economy Light на малых и средних расстояниях, изменения места также будут платными. Бронирование остаётся бесплатным, но за любые корректировки после бронирования придётся платить. Правда, представитель перевозчика отмечает, что такие изменения могут быть сделаны бесплатно в аэропорту, однако достоверность этого обещания вызывает сомнения.

Стоимость изменения места будет зависеть от различных факторов, включая маршрут и тип места. Например, цена за обычное место будет варьироваться от 14 евро, а на дальнемагистральных рейсах может достигать 115 евро (от 1,5 до 12 тысяч рублей).

Также стоит отметить, что Lufthansa введёт дополнительный экологический налог на рейсы из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии, начиная с 1 января 2025 года. Сбор составит около 7500 рублей.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa ("Люфтганза") — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

