Из сноса отеля-казино Tropicana в Лас-Вегасе сделают шоу для туристов

Отель-казино Tropicana в Лас-Вегас снесут с пиротехническим шоу. Об этом сообщает Fox San Diego.
Демонтаж состоится 9 октября. В ходе планируемого взрывного сноса здания, 150 светодиодных и 550 пиротехнических дронов поднимутся в воздух, освещая ночное небо яркими огненными искрами. Организаторы такого грандиозного шоу были вынуждены обратиться за официальным разрешением к Федеральному управлению гражданской авиации США, а также предварительно информировать граждан через средства массовой информации о предстоящем громком событии.
Лас-Ве́гас - город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк. Расположен в центральной части пустыни Мохаве.
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