Спасатели нашли на Камчатке группу пропавших туристов

Спасатели обнаружили туристическую группу, которая пропала на Камчатке, в районе "Аквариума". Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Известно, что жизни и здоровью путешественников ничего не угрожает.
"Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе "Аквариума", их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки — застряла техника", — сказано в сообщении.
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнил во "ВКонтакте", что у туристов застряли машины.
Ночью 7 октября в службу "112" поступила информация о происшествии. Предполагалось, что 4 человека, в том числе ребёнок, пропали. Их начали искать в районе "Диких озерков".
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.