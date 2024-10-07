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Спасатели нашли на Камчатке группу пропавших туристов

0:55
Туризм

Спасатели обнаружили туристическую группу, которая пропала на Камчатке, в районе "Аквариума". Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели нашли на Камчатке группу пропавших туристов
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Известно, что жизни и здоровью путешественников ничего не угрожает.

"Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе "Аквариума", их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки — застряла техника", — сказано в сообщении.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнил во "ВКонтакте", что у туристов застряли машины.

Ночью 7 октября в службу "112" поступила информация о происшествии. Предполагалось, что 4 человека, в том числе ребёнок, пропали. Их начали искать в районе "Диких озерков".

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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