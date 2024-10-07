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Юрист предупреждает: даже маленькие опечатки в загранпаспорте могут обернуться большими проблемами

1:11
Туризм

Ошибки в загранпаспорте могут обернуться серьёзными проблемами при выезде за границу. Юрист Юрий Митин перечислил наиболее частые ошибки, которые могут помешать россиянам пересечь границу.

Юрист предупреждает: даже маленькие опечатки в загранпаспорте могут обернуться большими проблемами
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В первую очередь необходимо обратить внимание на правильность персональных данных. Неверно указанные имя, фамилия или дата рождения могут стать причиной отказа в пересечении границы.

Кроме того, важна актуальность информации: просроченный или аннулированный загранпаспорт автоматически станет причиной отказа в поездке. Проблемы могут возникнуть и из-за некачественного снимка — размытые или нечёткие фото, а также те, что не соответствуют внешнему виду владельца, могут вызвать вопросы у пограничников, сообщает NewsNN.

Эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять все данные в загранпаспорте перед поездкой. Даже на первый взгляд незначительные ошибки — такие как некорректный перевод имени на латиницу, опечатки или старые наименования городов — могут повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до изъятия документа.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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