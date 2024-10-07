Юрист предупреждает: даже маленькие опечатки в загранпаспорте могут обернуться большими проблемами

Ошибки в загранпаспорте могут обернуться серьёзными проблемами при выезде за границу. Юрист Юрий Митин перечислил наиболее частые ошибки, которые могут помешать россиянам пересечь границу.
В первую очередь необходимо обратить внимание на правильность персональных данных. Неверно указанные имя, фамилия или дата рождения могут стать причиной отказа в пересечении границы.
Кроме того, важна актуальность информации: просроченный или аннулированный загранпаспорт автоматически станет причиной отказа в поездке. Проблемы могут возникнуть и из-за некачественного снимка — размытые или нечёткие фото, а также те, что не соответствуют внешнему виду владельца, могут вызвать вопросы у пограничников, сообщает NewsNN.
Эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять все данные в загранпаспорте перед поездкой. Даже на первый взгляд незначительные ошибки — такие как некорректный перевод имени на латиницу, опечатки или старые наименования городов — могут повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до изъятия документа.
Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.