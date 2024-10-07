Индия разочаровала: россиянин рассказал о непростой жизни в Мумбаи

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин, который переехал в Индию, признался, что смог прожить там всего два месяца. Своей историей он поделился с порталом "Тонкости туризма", а его отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: flickr.com by Nicolas Vigier, CC0

Автор рассказал, что нашёл работу переводчиком в международной компании и переехал вместе с женой в Мумбай. Однако жизнь в Индии оказалась не такой, как он себе представлял.

"Самый главный минус, который бросался в глаза, — это мусор. Целые горы отходов. Никто за этим на пляже не смотрит. Очень-очень-очень много коров. Я всё понимаю, это священное животное, поэтому не буду считать это особым минусом, нужно уважать чужую культуру", — поделился своими впечатлениями россиянин.

Он также отметил, что в Индии существует множество серьёзных проблем, влияющих на качество жизни. Среди них — высокий уровень социального и экономического неравенства, затруднённый доступ к образованию и плохая инфраструктура.

"В стране есть всё же плюсы, но минусов больше. Если бы мне предложили ещё раз даже за бесплатно переехать сюда, я бы ни за что не согласился. Переезд в Индию стал для меня новым поворотом в жизни, и я не особо этому был рад", — признался мужчина.

Тем не менее, россиянин добавил, что, несмотря на все трудности, он сохраняет тёплые воспоминания о приятелях, с которыми до сих пор поддерживает связь.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



Мумба́и — город на западе Индии, на побережье Аравийского моря.

