Индия разочаровала: россиянин рассказал о непростой жизни в Мумбаи

Россиянин, который переехал в Индию, признался, что смог прожить там всего два месяца. Своей историей он поделился с порталом "Тонкости туризма", а его отзыв был опубликован на платформе "Дзен".
Автор рассказал, что нашёл работу переводчиком в международной компании и переехал вместе с женой в Мумбай. Однако жизнь в Индии оказалась не такой, как он себе представлял.
"Самый главный минус, который бросался в глаза, — это мусор. Целые горы отходов. Никто за этим на пляже не смотрит. Очень-очень-очень много коров. Я всё понимаю, это священное животное, поэтому не буду считать это особым минусом, нужно уважать чужую культуру", — поделился своими впечатлениями россиянин.
Он также отметил, что в Индии существует множество серьёзных проблем, влияющих на качество жизни. Среди них — высокий уровень социального и экономического неравенства, затруднённый доступ к образованию и плохая инфраструктура.
"В стране есть всё же плюсы, но минусов больше. Если бы мне предложили ещё раз даже за бесплатно переехать сюда, я бы ни за что не согласился. Переезд в Индию стал для меня новым поворотом в жизни, и я не особо этому был рад", — признался мужчина.
Тем не менее, россиянин добавил, что, несмотря на все трудности, он сохраняет тёплые воспоминания о приятелях, с которыми до сих пор поддерживает связь.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Мумба́и — город на западе Индии, на побережье Аравийского моря.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.