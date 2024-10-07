В Турции раскрыли гидов-мошенников, обманывающих туристов

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции выявлено масштабное обманное схема с экскурсиями для иностранных туристов. Как оказалось, рекламирующиеся скидки на экскурсии были не более чем уловкой. Гиды возили людей на фальшивые экскурсии, показывая им якобы достопримечательности, которых на самом деле не существовало. Сообщают турецкие СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Как сообщается, мошенники в Каппадокии демонстрировали поддельные "музеи" и "достопримечательности", созданные специально для обмана путешественников.

Местные гиды решили провести расследования, встревоженные стоимостью туров в половину ниже рыночной. То, что они в итоге обнаружили, как утверждают представители Ассоциации гидов "Tourism Current", вынудило их поднять громкий скандал.

"Они отвозят иностранных туристов в место, недалеко от Ихлары и говорят им, что это Гёреме (знаменитый город у входа в одноимённую долину в центральной части Малой Азии, в исторической области Каппадокия, где сосредоточено множество пещерных храмов византийского времени). И там про всё рассказывают. Некоторые вообще возят туристов в склады для лимонов, выдавая их за подземный город или показывают им деревенские дома в Чардаке", — рассказывают гиды.

Помимо того, что мошенники таким образом обманывают туристов и наносят вред репутации Турции, гиды также отмечают, что подобные схемы приводят к потере доходов для страны. Представители Ассоциации гидов заверили, что агентства, ведущие бизнес подобным нечестным способом, должны быть выявлены и к ним должны быть применены необходимые санкции.

Уточнения

Ту́рция - государство в Западной Азии и в Южной Европе. Население — 85,2 млн чел. площадь территории — 783 562 км².

