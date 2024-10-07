Российские туристы выбирают Таиланд и Египет для празднования Нового года

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы планируют встретить Новый год-2025 в Таиланде и Египте. Согласно данным туроператоров и сервисов онлайн-бронирования, именно эти направления стали самыми популярными среди отдыхающих из России.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

Среди стран ближнего зарубежья наиболее востребованной оказалась Абхазия: спрос на путёвки в неё вырос в 2,5 раза благодаря более доступным ценам по сравнению с Сочи. Также в числе популярных мест для поездок на Новый год — Беларусь, Грузия, Узбекистан и Азербайджан.

Наибольший интерес среди россиян вызывает Таиланд, который занимает 28% всех бронирований на новогодние праздники. Вслед за Таиландом идут Египет, ОАЭ, Китай, Турция, Вьетнам, Шри-Ланка, Мальдивы и Куба, пишет "КП".

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

