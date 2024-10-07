Российские туристы выбирают Таиланд и Египет для празднования Нового года

Российские туристы планируют встретить Новый год-2025 в Таиланде и Египте. Согласно данным туроператоров и сервисов онлайн-бронирования, именно эти направления стали самыми популярными среди отдыхающих из России.
Среди стран ближнего зарубежья наиболее востребованной оказалась Абхазия: спрос на путёвки в неё вырос в 2,5 раза благодаря более доступным ценам по сравнению с Сочи. Также в числе популярных мест для поездок на Новый год — Беларусь, Грузия, Узбекистан и Азербайджан.
Наибольший интерес среди россиян вызывает Таиланд, который занимает 28% всех бронирований на новогодние праздники. Вслед за Таиландом идут Египет, ОАЭ, Китай, Турция, Вьетнам, Шри-Ланка, Мальдивы и Куба, пишет "КП".
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.